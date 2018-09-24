Miss Turkey Beray Kocabaş kimdir kaç yaşında ve boyu kaç?
Beray Kocabaş, Miss Turkey 2018'de, güzelliği dışında sesiyle de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Yarışmanın 2018 finaline adını yazdıran toplam 20 kişiden birisi olan Beray Kocabaş, İstanbul'dan katılan isimler arasında yer alıyor. Peki, o isimlerden birisi olan Beray Kocabaş kimdir ve kaç yaşında? İşte, Beray Kocabaş hakkında merak edilen bazı detaylar
1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve konservatuvar alanında eğitimini tamamlayp psikoloji bölümünde eğitimine devam eden Beray Kocabaş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur. Koç Üniversitesi Psikoloji bölümü eğitimine ise devam etmektedir. Beray Kocabaş Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 12 numaralı yeri tutmaktadır. Beray Kocabaş'ın boyu, 1,74'dür.
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