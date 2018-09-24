Miss Turkey 2018 yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Finalistleri geçtiğimiz günlerde belli olan Miss Turkey 2018 yarışması için geri sayım başladı. Jüri tarafından birincilik tacını takmaya hak kazanacak olan güzel kısa bir süre sonra belli olacak. Peki, Miss Turkey 2018 yarışması ne zaman, hangi kanalda?
Miss Turkey 2018 yarışmasının finali için artık sadece saatler kaldı. 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarışacak.
Miss Turkey 2018 birincisi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 22.00’de Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapılacak olan final gecesinde belli olacak. Her hangi bir televizyon kanalında yayını olmayan 2018 Miss Turkey finali internet üzerinden canlı olarak takip edilecek.
MİSS TURKEY'DE GEÇEN YIL KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?
21 Eylül perşembe günü, Miss Turkey 2017 Itır Esen, Miss Turkey 2017 Universe ise Aslı Sümen seçilmişti. Ancak organizasyon yetkilileri Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Esen'in tacının geri alındığı açıklamış ve yeni Miss Turkey 2017 Aslı Sümen olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle