Miss Turkey 2018 adayı Gülsüm İlayda Özülke kimdir?
Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri de Gülsüm İlayda Özülke oldu. 250'den fazla aday arasından sıyrılan Gülsüm İlayda Özülke, 20 kişi ile birlikte finale kalmayı başardı. Bu gelişmenin ardından Gülsüm İlayda Özülke'nin kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Gülsüm İlayda Özülke kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 finaline kalan isimlerden biri olan 21 yaşındaki ve 1.76 boyundaki güzel Gülsüm İlayda Özülke, Denizli'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını sürdüren Gülsüm İlayda Özülke, Girne Amerikan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi.
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