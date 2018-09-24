Miss Turkey 2018 adayı Buse Akar kimdir?
Buse Akar, Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri oldu. 250'den fazla adayın başvurduğu yarışmaya aday olarak katılan Buse Akar, 20 kişi ile birlikte birincilik için yarışacak. Peki, Buse Akar kimdir, kaç yaşında?
Binlerce kişinin büyük merak ve heyecanla beklediği Miss Turkey 2018 finalistleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Jüri üyeleri, yüzlerce isim arasından 20 aday seçti. İsimler açıklanır açıklanmaz Miss Turkey 2018 takipçileri güzellerin kimler olduğu araştırmaya başladı. 20 adaydan biri de 21 yaşındaki Buse Akar oldu. İşte, Buse Akar hakkında merak edilenler...
Marmaris doğumlu olan Buse Akar, 1997 yılında dünyaya geldi. Aday Celal Bayar Üniversitesi’nde lisans eğitimin sürdüren Buse Akar, endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisi.
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