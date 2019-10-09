Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendi! Şok gerçek açığa çıktı!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük olan Amerika'lı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı!
Canlı yayına bağlanan Onur Akay, bu evliliğin perde arkasını ilk kez anlattı. Akay, Meltem'in önce aynı kişi tarafından evlat edinildiğini sonrasında ise evlilik kararı aldıklarını açıkladı. İşte Onur Akay'ın olay olacak açıklamaları...
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