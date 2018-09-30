Melis Sezen kimdir?
Melis Sezen, son günlerin sorgulanan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerine başlamasının ardından birçok projede rol alan Melis Sezen, magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşların merakla araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Melis Sezen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.
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