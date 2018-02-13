Melih Özkaya kimdir? Survivor Melih kaç yaşında?

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında daha önce de ekranlarda kendisini denemiş olan isimler yer alıyor, bunlardan biri de Melih Özkaya. Voleybol dünyası tarafından bilinen Melih Özkaya, Birce Akalay ve Murat Ünalmış’ın başrollerini üstlendiği 2012 yapımı Yer Gök Aşk adlı dizide rol aldı.

Sporun yanı sıra ekran arkasıyla da ilgili olan Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Çok küçük yaşlardan bu yana sporla iç içe olan Melih Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapısında yer aldı. 8 yıl profesyonel voleybol oynadıktan sonra sonra 2. Lig voleybol takımlarının formaları giydi. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımının kadrosunda bulunan Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

Gönüllüler takımındaki gibi oldukça iddialı olan Melih Özkaya, tanıtım fragmanındaki “Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.” sözleriyle dikkat çekti.