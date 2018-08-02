Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meleklerin Aşkı dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde buldu. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde Melek, Yağmur’u Mehtap’ın abisinden kurtarmak için “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanını söylerken, Rukiye duruma el koydu. Melike gelen icrayla deliye dönerken Melek, Yağmur ve Mehtap’ı kurtarmak için bir plan yaptı. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Meleklerin Aşkı'nın 5. Bölümünde; Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap’ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur’la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur’un, Hamdi’nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek’ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir. Bütün ev halkı Yağmur’u, Hamdi’nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur’un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek’e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek’i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.
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