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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.08.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde buldu. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde Melek, Yağmur’u Mehtap’ın abisinden kurtarmak için “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanını söylerken, Rukiye duruma el koydu. Melike gelen icrayla deliye dönerken Melek, Yağmur ve Mehtap’ı kurtarmak için bir plan yaptı. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meleklerin Aşkı'nın 5. Bölümünde; Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap’ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur’la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur’un, Hamdi’nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek’ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir. Bütün ev halkı Yağmur’u, Hamdi’nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur’un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek’e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek’i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve;  herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

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