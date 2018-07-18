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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 18:05, Son Güncelleme:

Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanında Necmettin başını belaya sokuyor

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Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanında Necmettin başını belaya sokuyor

Meleklerin Aşkı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Teoman ve Melike’yi yakalayınca kıskançlık krizine giren Necmettin yine başını belaya sokuyor. Melek ve Yağmur’un ilk randevularına hazırlandığı tanıtımda ikilinin romantik dans sahneleri ekrana gelirken, içkiyi fazla kaçıran Yağmur’un “O son gazozu içmeyecektim ben!” sözleri dikkat çekiyor. İşte, Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanı.

“Hayret bir şey küçücük haşerat yüzünden insan soyunur muymuş” diyen Necmettin’in omzuna düşen örümcekten korkup soyunduğu tanıtımda Melek’in hayalindeki sevgiliyi anlatmasıyla Yağmur’un yaşadığı heyecan görülüyor. Rukiye’nin Melek ve Yağmur’u alıp Alaçatı’ya gittiği ve Nuri Alço ile karşılaştıkları anlar merakla bekleniyor. İşte, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu Çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp ta Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur, bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine durum el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir.

Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir arapsaçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

 

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