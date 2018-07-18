Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanında Necmettin başını belaya sokuyor

“Hayret bir şey küçücük haşerat yüzünden insan soyunur muymuş” diyen Necmettin’in omzuna düşen örümcekten korkup soyunduğu tanıtımda Melek’in hayalindeki sevgiliyi anlatmasıyla Yağmur’un yaşadığı heyecan görülüyor. Rukiye’nin Melek ve Yağmur’u alıp Alaçatı’ya gittiği ve Nuri Alço ile karşılaştıkları anlar merakla bekleniyor. İşte, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu Çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp ta Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur, bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine durum el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir.

Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir arapsaçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.