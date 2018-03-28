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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.03.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutülamare 9. bölüm fragmanında isyan ateşi yakılıyor

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Mehmetçik Kutülamare 9. bölüm fragmanında isyan ateşi yakılıyor

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan 9. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Tarih dolu dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü’nün tertiplediği oyun başlamıştır. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi diğer esirleri de dahil ederek isyanı başlatır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Robert ile görüşmek için içeri giren Üsküplü ise bulduğu ilk fırsatta Bernard’ın boğazını jiletli yılanı ile keser ve onun kıyafetlerini giyerek kamptan çıkmayı başarır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Hintli doktorun mesajını çözen Üsküplü Mehmet, esirlerin 3 gün sonra Hindistan’a nakledileceğini öğrenmiştir. Ancak tel örgüler arasında eli kolu bağlıdır…

Said Musap’tan şüphe ediyor

Fırında çalışmaktan sıkılan ve başka bir vazife istemek için karargâha giden Said, Musap ile karşılaşır. Musap Victoria’nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. Ancak Said ile karşılaşmayı beklemediği için Kumandan Şefik ile görüşeceği yalanını söyler ve mecburen kumandanın odasına girmek zorunda kalır. Said ise Musap’ın gizli vazifeler alıyor olmasını kıskanmış hatta şüphelenmiştir. Karargâhtan çıkan Musap’ı takibe başlar. Gördükleri karşısında şoke olan Said, hain olan Musap’ı yakalamak üzereyken Oswlad ve adamlarının eline esir düşer. Peki, Hüsrev ve Zeynep, sessiz sedasız ortadan kaybolan Said’in kaçırıldığını anlayabilecek midir?



Firar için İsyan ateşi yakılıyor

Üsküplü’nün tertiplediği oyun başlamıştır. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi diğer esirleri de dahil ederek isyanı başlatır. Bir paravan görevi gören isyan gittikçe büyür. Yüzbaşı Robert ile görüşmek için içeri giren Üsküplü ise bulduğu ilk fırsatta Bernard’ın boğazını jiletli yılanı ile keser ve onun kıyafetlerini giyerek kamptan çıkmayı başarır. Ancak önünde onu bekleyen zorlu bir kaçış mücadelesi vardır. Saklandığı aracın altından nasıl kurtulacaktır?

Cox, kaçışın ardındaki gizemi çözebilecek midir?

Genaral Barrett ile yıldızı bir türlü barışmayan Cox, casusluk faaliyetlerini hızlandırarak orduya kesin bir zafer kazandırma peşindedir. Yardımcısı Victoria’yı kaçırmayı başaran Cox, yeni bir plan kurmak üzereyken gelen firar haberi ile sarsılır. Derhal esir kampına gelir. Aklında üç soru vardır. Kim kaçtı, nasıl kaçtı ve neden kaçtı? Cox bu soruların cevabını bulabilirse, Üsküplü’nün hazırladığı oyunları çözecektir…

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