Mehmetçik Kutülamare 8. bölüm fragmanında Zeynep pes etmiyor

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. İşte, Mehmetçik Kutülamare yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. Birkaç esiri bu oyunun içine dahil eden Cox’un hesaba katmadığı ise İstanbul’lu Mehmet’in esirler arasında bulunmasıdır.



İstanbul’lu Mehmet’i karşısında gören Elizabeth şaşırmış ve ondan esir kampı hakkında bilgi istemiştir. Ancak Üsküplü Mehmet kimsenin beklemediği cevaplar vererek Yüzbaşı Robert ve Cox dahil herkesi şaşırtmıştır. Peki, Üsküplü Mehmet bunu neden yapmıştır? Asıl planı nedir?





"Zeynep pes etmiyor”



Mehmet’ten ümidini kesmeyen ve onu kurtarabilmek her yolu deneyen Zeynep, Cox’un planı dahilinde gönderdiği Musap’ın sözlerinden etkilenmiş, Kumandan Askeri Bey’i takasa ikna etmesi için Hüsrev Bey’le konuşmuştur. Hüsrev Bey’in çabalarına rağmen takas konusu kapanmış Zeynep bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Acı içinde bir yol bulmaya çalışan Zeynep, fırına gelen askerler yüzünden bir kez daha şaşkınlığa uğrar. Peki, Osmancık taburu askerleri fırına baskın yaparak ne bulmayı ummaktadır?



“Cox savaşın seyrini değiştirebilecek mi?”



Takas konusunda başarısız olan Cox, Victoria’yı kurtarmak için yeni bir plan yapmalıdır. Bu plan ne olacaktır? Savaşın seyrini değiştirecek hamleler hazırlayan Cox, Şerif Neccar’dan ne isteyecektir?



“Üsküplü Mehmet Hürriyet’e çok yakın”



Üsküplü Mehmet Süleyman Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözünce kampın içinde Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Üsküplü Mehmet, Hintli Hekimden aldığı şifreli mesajları çözmeye çalışırken, bir anda yemeğinin içinde bir jilet bulur. Peki, bulduğu jilet Hürriyete açılan kapının anahtarı olabilecek midir?