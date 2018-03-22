Mehmetçik Kut’ül Amare 9. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?
Fragmanı da yayınlanmayan Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Mehmetçik KutülAmare dizisi 9. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelmesi bekleniyordu. Peki Mehmetçik Kut’ül Amare 9. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?
Mehmetçik Kut’ül Amare’nin yeni bölümünün TRT 1 ‘in 22 Mart tarihli yayın akışından çıkartılması kafalarda soru işareti bıraktı. Dizinin fragmanını araştıran izleyiciler, Mehmetçik Kut’ül Amare tekrar bölümüyle karşılaşıyor. Regaip Kandili özel programı nedeniyle Mehmetçik Kutül Amare dizisinin eski bölümü geç saatte ekrana gelecek. Mehmetçik Kutül Amare yeni bölüm tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak tarihi dizinin 29 Mart Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
SON BÖLÜNDE NELER OLDU?
Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. Birkaç esiri bu oyunun içine dahil eden Cox’un hesaba katmadığı ise İstanbul’lu Mehmet’in esirler arasında bulunmasıdır.
İstanbul’lu Mehmet’i karşısında gören Elizabeth şaşırmış ve ondan esir kampı hakkında bilgi istemiştir. Ancak Üsküplü Mehmet kimsenin beklemediği cevaplar vererek Yüzbaşı Robert ve Cox dahil herkesi şaşırtmıştI
"Zeynep pes etmiyor”
Mehmet’ten ümidini kesmeyen ve onu kurtarabilmek her yolu deneyen Zeynep, Cox’un planı dahilinde gönderdiği Musap’ın sözlerinden etkilenmiş, Kumandan Askeri Bey’i takasa ikna etmesi için Hüsrev Bey’le konuşmuştur. Hüsrev Bey’in çabalarına rağmen takas konusu kapanmış Zeynep bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Acı içinde bir yol bulmaya çalışan Zeynep, fırına gelen askerler yüzünden bir kez daha şaşkınlığa uğrar. Peki, Osmancık taburu askerleri fırına baskın yaparak ne bulmayı ummaktadır?
“Cox savaşın seyrini değiştirebilecek mi?”
Takas konusunda başarısız olan Cox, Victoria’yı kurtarmak için yeni bir plan yapmalıdır. Bu plan ne olacaktır? Savaşın seyrini değiştirecek hamleler hazırlayan Cox, Şerif Neccar’dan ne isteyecektir?
“Üsküplü Mehmet Hürriyet’e çok yakın”
Üsküplü Mehmet Süleyman Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözünce kampın içinde Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Üsküplü Mehmet, Hintli Hekimden aldığı şifreli mesajları çözmeye çalışırken, bir anda yemeğinin içinde bir jilet bulur. Peki, bulduğu jilet Hürriyete açılan kapının anahtarı olabilecek midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle