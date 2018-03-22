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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
22.03.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kut’ül Amare 9. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

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Mehmetçik Kut’ül Amare 9. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Fragmanı da yayınlanmayan Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Mehmetçik KutülAmare dizisi 9. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelmesi bekleniyordu. Peki Mehmetçik Kut’ül Amare 9. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Mehmetçik Kut’ül Amare’nin yeni bölümünün TRT 1 ‘in 22 Mart tarihli yayın akışından çıkartılması kafalarda soru işareti bıraktı. Dizinin fragmanını araştıran izleyiciler, Mehmetçik Kut’ül Amare tekrar bölümüyle karşılaşıyor. Regaip Kandili özel programı nedeniyle Mehmetçik Kutül Amare dizisinin eski bölümü geç saatte ekrana gelecek. Mehmetçik Kutül Amare yeni bölüm tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak tarihi dizinin 29 Mart Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

SON BÖLÜNDE NELER OLDU?

Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. Birkaç esiri bu oyunun içine dahil eden Cox’un hesaba katmadığı ise İstanbul’lu Mehmet’in esirler arasında bulunmasıdır.

İstanbul’lu Mehmet’i karşısında gören Elizabeth şaşırmış ve ondan esir kampı hakkında bilgi istemiştir. Ancak Üsküplü Mehmet kimsenin beklemediği cevaplar vererek Yüzbaşı Robert ve Cox dahil herkesi şaşırtmıştI

"Zeynep pes etmiyor”

Mehmet’ten ümidini kesmeyen ve onu kurtarabilmek her yolu deneyen Zeynep, Cox’un planı dahilinde gönderdiği Musap’ın sözlerinden etkilenmiş, Kumandan Askeri Bey’i takasa ikna etmesi için Hüsrev Bey’le konuşmuştur. Hüsrev Bey’in çabalarına rağmen takas konusu kapanmış Zeynep bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Acı içinde bir yol bulmaya çalışan Zeynep, fırına gelen askerler yüzünden bir kez daha şaşkınlığa uğrar. Peki, Osmancık taburu askerleri fırına baskın yaparak ne bulmayı ummaktadır?

“Cox savaşın seyrini değiştirebilecek mi?”

Takas konusunda başarısız olan Cox, Victoria’yı kurtarmak için yeni bir plan yapmalıdır. Bu plan ne olacaktır? Savaşın seyrini değiştirecek hamleler hazırlayan Cox, Şerif Neccar’dan ne isteyecektir?

“Üsküplü Mehmet Hürriyet’e çok yakın”

Üsküplü Mehmet Süleyman Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözünce kampın içinde Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Üsküplü Mehmet, Hintli Hekimden aldığı şifreli mesajları çözmeye çalışırken, bir anda yemeğinin içinde bir jilet bulur. Peki, bulduğu jilet Hürriyete açılan kapının anahtarı olabilecek midir?

 

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