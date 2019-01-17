Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31. bölümde büyük görüşme
İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 31. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde, General Townshend ve Halil Bey artık karşı karşıya kalacak. Peki, yayınlanan fragmanlarda neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 17 Ocak akşamı 31. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer'in bu haftaki bölümünde; General Townshend ve Halil Bey artık karşı karşıyadır… Halil Bey, teslim olunmasını istese de General Townshend bildiğinden geri adım atmaz ve silahlar tekrar çekilir… Halil Bey, canı pahasına kuşatmayı kaldırmayacaktır.
Masa başında Halil Bey’den istediğini alamayan General Townshend, çareyi Hamilton’da arar ve Hamilton’ın kanlı bir planı vardır… Yıllarca kardeş kardeşe yaşamış olan Sünni ve Şii’leri birbirine düşürerek, halkın elindeki erzakları alacaklardır ve bunu yaparken zorlanmayacaklardır. Üsküplü, bu kanlı planın hayata geçmesine mani olabilecek midir?
Üsküplü planını neferlerine anlatır ve harekete geçerler. İngilizlerin kurduğu oyunu bozmak ve Hamilton’a bir darbe daha vurmak için hareket eden Teşkilat-ı Mahsusa neferleri, zor da olsa başarırlar… Ancak arkalarında bir kardeşlerini bırakırlar… Mehmet, girdiği cehennem ateşinden çıkabilecek midir?
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