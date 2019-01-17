Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31. bölümde büyük görüşme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31. bölümde büyük görüşme
GeriTelevizyon Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31. bölümde büyük görüşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
17.01.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31. bölümde büyük görüşme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31. bölümde büyük görüşme

İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 31. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde, General Townshend ve Halil Bey artık karşı karşıya kalacak. Peki, yayınlanan fragmanlarda neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 17 Ocak akşamı 31. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer'in bu haftaki bölümünde; General Townshend ve Halil Bey artık karşı karşıyadır… Halil Bey, teslim olunmasını istese de General Townshend bildiğinden geri adım atmaz ve silahlar tekrar çekilir… Halil Bey, canı pahasına kuşatmayı kaldırmayacaktır.

Masa başında Halil Bey’den istediğini alamayan General Townshend, çareyi Hamilton’da arar ve Hamilton’ın kanlı bir planı vardır… Yıllarca kardeş kardeşe yaşamış olan Sünni ve Şii’leri birbirine düşürerek, halkın elindeki erzakları alacaklardır ve bunu yaparken zorlanmayacaklardır. Üsküplü, bu kanlı planın hayata geçmesine mani olabilecek midir?

Üsküplü planını neferlerine anlatır ve harekete geçerler. İngilizlerin kurduğu oyunu bozmak ve Hamilton’a bir darbe daha vurmak için hareket eden Teşkilat-ı Mahsusa neferleri, zor da olsa başarırlar… Ancak arkalarında bir kardeşlerini bırakırlar… Mehmet, girdiği cehennem ateşinden çıkabilecek midir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Boşuna tutmuyoruz o keleşleri'

Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in acı günü

"Tavladan haftada 12-13 ayakkabı kazanıyorum"

Murat Boz mumya oldu