Mehmetçik Kutlu Zafer 29. bölüm fragmanında Ebu Ula planı
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 29. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiliz ordusunu iyice köşeye sıkıştıran Üsküplü, onları biraz daha yıpratmak için yeni bir plan yapmıştır. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Türk neferleri, Zafir’in kontrolündeki bölge aşiretlerinin saldırısına uğrar. Hazırlıksız yakalanan Türk neferleri bu saldırıda şehit olur. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Türk neferleri, Zafir’in kontrolündeki bölge aşiretlerinin saldırısına uğrar. Hazırlıksız yakalanan Türk neferleri bu saldırıda şehit olur…
Bu saldırının haberini alan Halil Albay, neferlerinin intikamını alacaktır… Zafir artık Halil’in elinde esirdir.
Ebu Ula Planı
İngiliz ordusunu iyice köşeye sıkıştıran Üsküplü, onları biraz daha yıpratmak için yeni bir plan yapmıştır. Bu plana göre, Ebu Ula ile İngilizler’in arasını açacaktır. Böylece, kaymakamın desteğinden mahrum kalan İngiliz ordusu içindeki çözülmeler daha hızlı olacaktır…
Mehmet’in kışlaya Halil’I öldürmek için gönderildiğini öğrenen Üsküplü, onu durdurmak için Osmanlı kışlasına gitmek zordundadır. Şerif Neccar’ın yardımı olmadan, Üsküplünün şehirden çıkması çok zor olacaktır…
Osmanlı Kışlasında Hareketlilik
Mehmet’in kafasındaki sesler durmak bilmez… Geçmişine dair, kendisine dair sesler duymaktadır. Mehmet, kafasındaki bu oyunun üstesinden gelebilecek midir?
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