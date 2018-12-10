Mehmetçik Kutlu Zafer 26. bölüm fragmanında Türk Neferlerinin tellerle imtihanı
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Albay’ın emirlerini dinlemeyerek baskına gitmesi, Nurettin Bey’in ani bir karar vermesine neden olur. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü, Fatma’nın yüreğinde yaktığı ateşi dindirmenin yollarını arar. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Halil Albay’ın emirlerini dinlemeyerek baskına gitmesi, Nurettin Bey’in ani bir karar vermesine neden olur. Nurettin bey, hemen Kut şehrine hücum harekatı yapılmasını ister. Hazırlıklar yapılır… Fakat şehri koruyan teller vardır ve bu teller kesmeleri için tel makasları gerekmektedir… Gizli casus aracılığıyla Hamilton ile iletişimde olan Mehmet, tel makaslarını bozup, Türk neferlerini hareketini engellemek istemektedir. Mehmet bu hain planında başarılı olabilecek midir?
Üsküplü’nün kararı
Üsküplü, Fatma’nın yüreğinde yaktığı ateşi dindirmenin yollarını arar… Artık tek aşkı vatan aşkıdır ve İngilizler’i Kut şehrinden atmadan durmayacaktır.
Yakup, Türk ordusunun hücum harekatı yaptığı haberini getirir. Bunun büyük bir intihar olduğunu bilen Üsküplü Türk neferlerini kurtarabilecek midir?
Hamilton’ın Yeni Görevi
Hamilton, Generalden şehri koruma görevini alır. Askerinin başında savaşa giren Hamilton, acımayacak ve zaferi elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır…
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