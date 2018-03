Mehmed’in paşaları

OSMANLI tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenilerek hazırlanan “Mehmed Bir Cihan Fatihi” için geri sayım başladı. İlk bölümü 20 Mart’ta yayınlanacak dizide, Fatih Sultan Mehmed’in yanı sıra dönemin dört önemli devlet adamının hikayesi aktarılacak: Çandarlı Halil, Zağanos, Şahabettin ve İshak Paşa. Devlet-i Aliyye’nin en önemli isimlerinden Çandarlı Halil Paşa, Sultan Murat Han’dan sonra vezir-i azamlık görevini Sultan Mehmed Han ile devam ettirecek, ancak aynı zamanda onun her konuda en büyük engeli olacak. Sultan Mehmed Han’ın küçüklüğünden beri yanında olan lala paşası Zağanos Paşa, onun amacına ulaşması için daima destek, aynı zamanda da tüm sırlarına ortak olacak. Zağanos Paşa ile birlikte Sultan Mehmed Han’ın lala paşalığını yapan Şahabettin Paşa, Mehmed’in en büyük hayali olan İstanbul’un fethi için önemli çalışmalarda bulunacak. Murat Han’ın vezirlerinden İshak Paşa ise devletteki otoritesini ve vezirliğini korumak için büyük riskler alacak, kaybeden tarafta olmamak adına her an fırsat kollayacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR