Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin afişi yayınlandı!

Yapımcılığı O3 Medya , yönetmenliği Cevdet Mercan’a ait olan; İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp bir devri açan Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak Mehmed Bir Cihan Fatihi, geçtiğimiz gün yayınlanan kadrosuyla da büyük ses getirdi.







Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin genel hikâyesi şöyle;



1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir.

Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğuna ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır.

O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğunun da temellerini atar.

Mehmed Bir Cihan Fatihi yakında Kanal D’de!