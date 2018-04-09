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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.04.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı… Candarlı Halil fenalaşıyor

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Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı… Candarlı Halil fenalaşıyor

Kanal D ekranları kasıp kavuran Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölümüne dair yeni görüntüler paylaşıldı. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanında Şehzade Orhan’ın görüntüleri dikkat çekiyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. 10 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölümüne dair tüyolar için iki fragman yayınlandı. Bu haftaki bölümde Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışıyor. Mehmed, bu kabusu sonlandırmak ve devletin geleceğini korumak için Orhan'ı hedef alıyor. Mehmed'in Delibaş ile sıkışıp kaldığı Konstantiniyye'den kaçması için Eleni'den yardım istenir. Eleni, Mehmed'in Konstantiniyye'den kaçması için gereken bilgiyi verecek mi?

Şehzade Orhan, yaşadıkça Mehmed için tehdit olmaya devam etmektedir. Mehmed, bu kabusu sonlandırmak ve devletin geleceğini korumak için Orhan'ı hedef almıştır. Orhan'a karşı yapılacak hamle, hem Çandarlı'ya hem de İshak'a yansıyacaktır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Mehmed’in hamlesi ile Haçlı birliğinin sağlanamaması Bizans Sarayı’nı karıştırmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında Konstantinos’un emriyle kapıları kapatılan şehirde bulunan bütün Türkler, Bizans askerleri tarafından sorguya çekilmektedirler. Sultan Mehmed ve Delibaş’ın yakalanması an meselesidir, şehirde kapana kısılmışlardır adeta. Öte yandan Edirne’de Melike’nin kıskançlığına yenilerek yaptığı hamle; Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği sırrını öğrenmesine sebep olur. Melike’nin öğrendikleri Çandarlı Halil Paşa’yı da harekete geçirecektir. Sultan Mehmed’in etrafındaki çember, hem Edirne’de, hem Konstantiniyye’de giderek daralmaktadır.

 

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