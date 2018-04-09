Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı… Candarlı Halil fenalaşıyor
Kanal D ekranları kasıp kavuran Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölümüne dair yeni görüntüler paylaşıldı. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanında Şehzade Orhan’ın görüntüleri dikkat çekiyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. 10 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölümüne dair tüyolar için iki fragman yayınlandı. Bu haftaki bölümde Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışıyor. Mehmed, bu kabusu sonlandırmak ve devletin geleceğini korumak için Orhan'ı hedef alıyor. Mehmed'in Delibaş ile sıkışıp kaldığı Konstantiniyye'den kaçması için Eleni'den yardım istenir. Eleni, Mehmed'in Konstantiniyye'den kaçması için gereken bilgiyi verecek mi?
Şehzade Orhan, yaşadıkça Mehmed için tehdit olmaya devam etmektedir. Mehmed, bu kabusu sonlandırmak ve devletin geleceğini korumak için Orhan'ı hedef almıştır. Orhan'a karşı yapılacak hamle, hem Çandarlı'ya hem de İshak'a yansıyacaktır.
Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan Mehmed’in hamlesi ile Haçlı birliğinin sağlanamaması Bizans Sarayı’nı karıştırmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında Konstantinos’un emriyle kapıları kapatılan şehirde bulunan bütün Türkler, Bizans askerleri tarafından sorguya çekilmektedirler. Sultan Mehmed ve Delibaş’ın yakalanması an meselesidir, şehirde kapana kısılmışlardır adeta. Öte yandan Edirne’de Melike’nin kıskançlığına yenilerek yaptığı hamle; Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği sırrını öğrenmesine sebep olur. Melike’nin öğrendikleri Çandarlı Halil Paşa’yı da harekete geçirecektir. Sultan Mehmed’in etrafındaki çember, hem Edirne’de, hem Konstantiniyye’de giderek daralmaktadır.
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