Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları dikkat çekiyor! İşte dizinin oyuncu kadrosu

Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin gündemine girmeye hazırlanıyor. Anadolu'nun Avrupa'ya açılan şehri, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in hayatı, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde ele alınacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları arasında Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun gibi önemli isimler yer alıyor. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları ve dizi hakkında bazı bilgiler

Mehmed Bir Cihan Fatihi, yayınlanan yeni bölüm fragmanları ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. İstanbul'un fethinin baş mimarı, Fatih Sultan Mehmed'in dönemini ele alan Mehmed Bir Cihan Fatihi, güçlü oyuncu kadrosu ile tarih tutkunu izleyicileri ekrana kilitleyecek.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI

KENAN İMİRZALIOĞLU (MEHMED)

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi.

Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlköğretimini Bala’da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara’ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı.

İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da, bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yerleşen İmirzalıoğlu, burada Matematik okudu.

Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasından başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başladı ve 1995 yılında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi. Türkiye birincisi olarak katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan İmirzalıoğlu, bu yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği oldu.

Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise, ünlü yönetmen Osman Sınav’ın sayesinde gerçekleşti. Sınav’ın desteğiyle takıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 1999-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide, Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı.

Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek: Bumerang Cehennemi’nde rol alarak sinemaya da atıldı. Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika’ya gitti. Amerika’dan dönünce birçok film ve dizi için teklif aldı.Uğur Yücel’in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul etti. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol aldı.

2003-2005 yılları arasında, Yağmur Taylan’ın yönettiği veUğur Yücel ile beraber başrollerini oynadığı Alacakaranlık adlı polisiye dizide Ferit Çağlayan karakterini canlandırdı.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği Son Osmanlı Yandım Ali’de rol aldı.

Alacakaranlık’ı 2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile beraber başrollerini paylaştığı Acı Hayat ve 2009 yılından itibaren yayınlanmakta olan Ezel adlı diziler izledi.

Cansu Dere ile beraber başrolünü paylaştığı ve de usta yönetmen Uluç Bayraktar tarafından yönetilen dizi, Türk televizyonlarının en çok izlenen aksiyon ve drama dizilerinden birisi oldu.

2001 yılında çekilen Bumerang Cehennemi’nden sonra bir süre sinemaya ara veren İmirzalıoğlu, 2004 yılında Alacakaranlık ile sinemaya geri döndü. Her ne kadar başarılı bir gişe başarısı kazanamamış olsa da, Alacakaranlık film festivallerinde ve eleştirmenlerin gözünde büyük bi başarı kazandı.

2007 yılında vizyona giren Kabadayı’da efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber çalışma fırsatını yakalayan İmirzalıoğlu, bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı mafya babası Devran rolüyle sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı.

Ünlü oyuncunun rol aldığı son sinema film, 2010 yılında vizyona giren Ejder Kapanı oldu. Akrep Celal adlı bir başkomseri canlandırdığı film sayesinde, ikinci kez Uğur Yücel ile beraber çalışma fırsatı bulan İmirzalıoğlu, filmden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

2012 yılında Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı.

Gürkan Uygun (Delibaş)

Gürkan Uygun‘u yönetmen Osman Sınav‘ın Kurtlar Vadisi dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı Memati rolüyle herkes tanır oldu.

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca’da bir işçi ailesinin doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu‘ludur.

Liseyi bitirene kadar Yarımca’da yaşadı, sonra 1993 yılında İstanbul‘a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı, 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu‘unda eğitim aldı. 7 yıl Dormen tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 1994 yılından itibaren dizilerde de oynamaya başladı. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi konservatuvar tiyatro bölümünde bitirdi.

Gürkan Uygun’u üne kavuşturan ise Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Dizide yaklaşık 10 yıl boyunca “Memati” karakterini başarıyla canlandırdı ve büyük hayran kitlesine sahip oldu.

Yıldız Tilbe‘nin “Vazgeçtim” klibinde oynadı, 2003 yılında da Turkcell‘in Shubuo reklam filminde oynadı.

1997 yılında “Afife Jale” belgeselinde rol aldı.

2013 yılında ise birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandırdı. Ardından yine 2013 yılında “Kaçak” dizisinde başrolde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

Gürkan Uygun, dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarihinde evlendi. Mihriban Balım (d.2008) adında bir kızı, Ateş (d.2010) adında da bir oğlu var.

BÜŞRA DEVELİ (ELENİ)

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretim eğitiminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı ve orta öğretim ile lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Sonrasında tiyatro ve oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Büşra Develi, sınavlarını kazanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" şarkısına çekilen klipte rol alan Büşra Develi, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Selin karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar rolünü üstlendi. 2017 yılında puhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisinde ana karakter olan Bilge'yi canlandırdı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE (MELİKE)

9 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da lise öğrenimini tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015 yılında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat vermiştir.

FUNDA ERYİĞİT (EVDOKSİYA)

6 Kasım 1984 tarihinde dünyaya gelen Funda Eryiğit, aslen Samsun Çarşambalıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştur.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil olmuştur.

SEDEF AVCI (GÜLBAHAR)

22 Ocak 1982 tarihinde dünyaya gelen Sedef Avcı, Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisidir. Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ile evlidir.

ERTAN SABAN (İMPARATOR KONSTANTİN)

4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Gölge karakterini canlandırdı. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

İSMAİL DEMİRCİ (ŞEHZADE ORHAN)

13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen İsmail Demirci, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.

ATSIZ KARADUMAN (ZAĞANOS PAŞA)

Atsız Karaduman 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk Orta ve Liseyi Ankara'da okudu. 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynamıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu, Sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Dialog Anlatım ve İletişim'de Diksiyon, Fonetik dersleri vermekte ve Tiyatro'nun yanı sıra televizyon, Sinema, Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

BURAK TAMDOĞAN (ŞAHABETTİN PAŞA)

3 Mart 1971 tarihinde Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında O.D.T.Ü Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı.Oyuncu son olarak Star TV'de yayınlanan Göç Zamanı dizisinde Bilal karakterini canlandırmıştır.

MERAL ÇETİNKAYA (DAYE HATUN)

5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda çalışan sanatçı, aynı zamanda 1992'de ölen Yavuzer Çetinkaya'nın eşidir. Sinema filmleri de çeviren sanatçı, Bizimkiler dizisinde Ayla hanım ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Hasefe Akarsu karakterleriyle rol almıştır.

ALTAN ERKEKLİ (MİMAR MÜSLİHİDDİN)

18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Altan Erkekli, Lise eğitimini Kadıköy Maarif Koleji'nde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Eğitimi sırasında, fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopermikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

İDİL FIRAT (MARA HATUN)

5 Kasım 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen İdil Fırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden 1995 yılında mezun oldu. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosunda çalıştı.

TOPRAK SAĞLAM (TEODORA)

Toprak Sağlam Türk tiyatro oyuncusu. 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu.Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

KAAN ÇAKIR (İSHAK PAŞA)

Kaan Çakır 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunun ardından İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan oyuncu, okul yıllarında başta Greece müzikali olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol aldı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında 1998 yılında Kara Melek dizisinin 3. sezonunda izleyici karşısına çıktı. Yine aynı yıllarda Dormen Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Popcorn isimli oyun ile tiyatro sahnesinde yerini aldı.

1999 yılında üniversiteden mezun oldu ve bu kez Bir İstanbul Masalı ile seyirci karşısındaydı. Yine aynı yıl Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Güle Güle ile beyazperdedeydi. Filmin kadrosunda Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Metin Akpınar gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Sinemadaki ilk başrol deneyimi ise "hocam" diye adlettiği yönetmen Mehmet Güreli’nin Gölge filmi oldu. Birçok dizi ve sinema projesinde rol alan oyuncu, Irak’lı ünlü yönetmen Hiner Saleem’in Dar Elbise (Tight Dress)filminde ve yönetmenliğini Görkem Yeltan'ın yaptığı Yemekteydik Ve Karar Verdim filminde de rol aldı. 2015 yılında FOX TV’de ekrana gelen Adı Mutluluk TV dizisinin ardından, oyunculuğa 2016 yılında Bodrum Masalı adlı TV dizisiyle Kanal D ekranlarında devam etmiştir.

SERDAR ORÇİN (DEMETRİUS)

21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Tiyatroya Mehmed Meyazıd Lisesi Lise'sinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro okudu. 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok Tiyatro'da çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuş ve ilk oyununda oynamıştır. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk Sineması'nda birçok Sinema filminde oynamıştır. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer almıştır. Baş rolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film festivali uluslararası yarışma bölümü'ne Türkiye'den katılan ilk film olup Jüri özel ödülüyle dönmüştür. Televizyon'da Dizi filmlerdede oyunculuk yapmaktadır. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri görevi yapmıştır.

YAVUZ SEPETÇİ (NOTARAS)

29 Temmuz 1958 tarihinde Kayseri Develi'de dünyaya gelen Yavuz Sepetçi, 1976-85 Yılları arsında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosunda oyuncu olarak görev yaptı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında Nazım hikmet'in 100 doğum yılında TESTAMENT adlı oyunla, Güneş Tiyatrosu ve le Memran tiyatrosuyla avrupa turnesinde konuk oyuncu olarak çalıştı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir. 1994- 2002 yılları arasında TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı)Yönetim Kurulu ve Genel sekreterliği ile TOMEB (Tiyatro, Oyuncuları Meslek Birliğ) Kurucu sekreterlik görevlerini sürdürmüştür. Halen TOBAV Bünyesinde Tiyatro Festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca Tiyatro Aktörlüğü'nün yanı sıra çeşitli Sinema ve Dizi filmlerde çalışmıştır.

LEYLA TANLAR (ESLEME)

Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997'de İstanbul'da doğdu.

IMI Italyan Lisesi'nden mezun oldu. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitimine devam eden Leyla Tanlar, Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldıktan sonra profesyonel kariyerine 2014 yılında 'Paramparca' dizisinde 'Cansu' karakterini canlandırarak başladı.

University of California At Los Angeles'ta (UCLA) oyunculuk workshoplarına katıldı.

Gelişim Üniversitesi'nden 'En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü'nü alan Leyla Tanlar son olarak “Fatih” dizisinde “Melike” karakterini canlandırmaktadır.

MERT YAZICIOĞLU (KORKUT)

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kendinden 5 yaş büyük abisi vardır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da aldıktan sonra, Üniversite sınavına girerek, Aydın Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Tesadüf eseri arkadaşının oynadığı bir dizi setine giderek, orada oyuncu Can Sipahi ile tanışmıştır. Mert Yazıcıoğlu’nun Can Sipahi ile tanışmasıyla hayatı tamamen değişir. Fox TV’ de yayınlanan Karagül adlı dizinin asi genci Baran Şamverdi olarak tanınan oyuncu, Baran’ın yengesini canlandıran Özlem karakteri ile yani Hilal Altınbilek ile aşk yaşamışlardı.

ÇETİN TEKİNDOR (ÇANDARLI HALİL PAŞA)

16 Temmuz 1945 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Çetin Tekindor, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan 'McMillan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa filmiyle çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (dizi) (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma 'da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003 yılında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit'in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.

Bunlardan ilki 5 farklı Türk yönetmeninin 5 farklı öyküye imza attığı Anlat İstanbul, diğeri ise Türkiye'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum 'du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı bu film, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir.

TANER BİRSEL (SULTAN MURAD)

1959 yılında Manisa Akhisar'da dünyaya gelen Taner Birsel, 1976–1980 yıllarında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okudu. 1981 – 1985 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü. 1985'den beri görev yaptığı İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 40'dan fazla oyunda oynamıştır.

DİZİNİN GENEL KONUSU

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.