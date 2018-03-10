Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi için geri sayım başladı. Tüm diziseverler tarafından büyük bir merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında yer alacak. Kenan İmirzalıoğlu dizide Fatih Sultan Mehmed'in hayatını canlandıracak. Dizinin yayınlanan fragmanlarında yer alan savaş sahneleri oldukça dikkat çekiyor. İşte fragman.

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D’de!

GÜRKAN UYGUN 'DELİBAŞ' ROLÜNDE

Bugüne kadar yer aldığı projelerle izleyicisinin haklı beğenisini kazanan ünlü oyuncu, yılın merakla beklenen projesinde; Mehmed’in fedaisi Delibaş rolünde. Delibaş, canını Mehmed’e adamış, onun uğrunda ölüp, öldürecek tabiri caizse bir cengaver.

Yayınlanan tanıtımlarla seyircide büyük beğeni ve sempati uyandıran Uygun, yeni imajı ile de çok beğenildi.

DİZİNİN KONUSU

Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin genel hikâyesi şöyle;

1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir.

Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğuna ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır.

O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğunun da temellerini atar.