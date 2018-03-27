Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler

Günlerdir konuşulan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin dev kadrosu diziseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yayın tarihi 19 Mart olarak belirlenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde bir süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu, , Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’e hayat verirken; usta oyuncu Çetin Tekindor, Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa’yı canlandırıyor. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncuları arasında başka hangi isimler var? İşte Kanal D’nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosu ve karakterleri!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974’te doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde matematik okudu. Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasından başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başladı ve 1995 yılında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi. Türkiye birincisi olarak katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan İmirzalıoğlu, bu yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği oldu.

Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise, ünlü yönetmen Osman Sınav’ın sayesinde gerçekleşti. Sınav’ın desteğiyle takıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 1999-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide, Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı. 2003-2005 yılları arasında, Yağmur Taylan’ın yönettiği veUğur Yücel ile beraber başrollerini oynadığı Alacakaranlık adlı polisiye dizide Ferit Çağlayan karakterini canlandırdı.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği Son Osmanlı Yandım Ali’de rol aldı. Alacakaranlık’ı 2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile beraber başrollerini paylaştığı Acı Hayat ve 2009 yılından itibaren yayınlanmakta olan Ezel adlı diziler izledi.

007 yılında vizyona giren Kabadayı’da efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber çalışma fırsatını yakalayan İmirzalıoğlu, bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı mafya babası Devran rolüyle sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı. 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı.Aralık 2014'den beri beraber olduğu Sinem Kobal ile 29 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası’nda evlendi.

Mehmed

İslam Aleminin yetiştirdiği en büyük dehalardan birisi... Asker, Devlet Adamı, Mühendis, Mimar, Şair... Batılıların tabiri ile Rönesans Sultanı... Fetret Devri’nden çıkmış, kaderi sallantıda olan Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Dünya Devleti haline getirecek olan münevver... Adının Fatih sıfatıyla anılmasına sebep olacak büyük fethi, Konstantinapolis’in fethini gerçekleştirmek için durmadan çalışacaktır. İçerde ve dışarda kendisine oynanan oyunlarla, Bizans Entrikalarıyla boğuşacak, ve babasına verdiği sözü sonunda tutacak, Hz. Muhammed (sas)’in övgüsüne mazhar olacaktır.

ÇETİN TEKİNDOR



Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 tarihinde doğdu. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan 'McMillan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa filmiyle çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (dizi) (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma 'da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003 yılında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit'in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.

Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum 'du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı Babam ve Oğlum filmi, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir.

Çandarlı Halil Paşa

Sultan Mehmed’e babasından yadigar kalan Veziriazam... Devlette Osmanlı ailesinden sonra gelen en güçlü ailenin, Çandarlı ailesinin temsilcisi... Sultan Murat ölürken Çandarlı’ya, “Mehmed’in Konstantinapolis hayalinin devleti ateşe atmasına müsaade etme” diye vasiyet eder. Çandarlı’nın büyük çelişkisi böyle başlar. Bir tarafta dünyada en saygı duyduğu adama verdiği söz, öte tarafta yüreği Konstantinapolis ateşiyle yanan Sultanı Mehmed... Bir babayla oğulun arasında sıkışmış kalmış, Devleti için en hayırlısını ümit eden bir adamdır Çandarlı... Ama verdiği söz onu Mehmed’le karşı karşıya getirecek, belki de sultanına ihanete mecbur edecektir.

BÜŞRA DEVELİ

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretim eğitiminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı ve orta öğretim ile lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Sonrasında tiyatro ve oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Büşra Develi, sınavlarını kazanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" şarkısına çekilen klipte rol alan Büşra Develi, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Selin karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar rolünü üstlendi. 2017 yılında puhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisinde ana karakter olan Bilge'yi canlandırdı. Bir süredir Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde tanıştığı Burak Deniz ile aşk yaşıyor.

Eleni

Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE

9 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da lise öğrenimini tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015 yılında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat vermiştir.

Melike

Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir. Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir.



İSMAİL DEMİRCİ

13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen İsmail Demirci, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. Meslektaşı Hande Soral ile evli.

Şehzade Orhan

Osmanlı tahtının bir diğer adayı olan Şehzade Orhan, Konstantinopolis’te İmparator Konstantinos’un esiridir. Osmanlı’da iç karışıklığa sebep olma ihtimaline karşılık Osmanlı İmparatorluğu her sene Bizans’a yüklüce bir meblağ verip onu sınırları dışında tutmaktadır. Ancak Murad Han’ın ölmesi işleri değiştirir, tahta geçme sırasının kendisine geldiğini düşünür. Bu uğurda herkesle özellikle de Mehmed’le savaşmaya hazırdır.

ERTAN SABAN

4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Gölge karakterini canlandırdı. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

İmparator Konstantinos

Bizans İmparatoru Konstantinos zeki bir komutan olmanın yanı sıra halkının sevgisini kazanmış önemli bir siyasi kişiliktir. II.Mehmed’in tahta çıkması Konstantinopolis’teki dengeleri sarsmaya başladıkça alacağı her karar Bizans’ın kaderini etkileyecektir.



GÜRKAN UYGUN

Osman Sınav‘ın Kurtlar Vadisi dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı Memati rolüyle tanınan Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde doğdu. Liseyi bitirene kadar Yarımca’da yaşadı, sonra 1993 yılında İstanbul‘a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı, 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu‘unda eğitim aldı. 7 yıl Dormen tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 1994 yılından itibaren dizilerde de oynamaya başladı. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi konservatuvar tiyatro bölümünde bitirdi.

Gürkan Uygun’u üne kavuşturan ise Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Dizide yaklaşık 10 yıl boyunca “Memati” karakterini başarıyla canlandırdı ve büyük hayran kitlesine sahip oldu.

Yıldız Tilbe‘nin “Vazgeçtim” klibinde oynadı, 2003 yılında da Turkcell‘in Shubuo reklam filminde oynadı.

1997 yılında “Afife Jale” belgeselinde rol aldı.

2013 yılında ise birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandırdı. Ardından yine 2013 yılında “Kaçak” dizisinde başrolde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

Gürkan Uygun, dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarihinde evlendi. Mihriban Balım (d.2008) adında bir kızı, Ateş (d.2010) adında da bir oğlu var.

Delibaş

Mehmed’in fedaisi... Canını sultanının canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş dünyada Sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiş; bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreği... Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali, Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulduğu yerde öldürmesi gereken birisine...

KAAN ÇAKIR

Kaan Çakır 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunun ardından İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan oyuncu, okul yıllarında başta Greece müzikali olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol aldı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında 1998 yılında Kara Melek dizisinin 3. sezonunda izleyici karşısına çıktı. Yine aynı yıllarda Dormen Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Popcorn isimli oyun ile tiyatro sahnesinde yerini aldı.

1999 yılında üniversiteden mezun oldu ve bu kez Bir İstanbul Masalı ile seyirci karşısındaydı. Yine aynı yıl Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Güle Güle ile beyazperdedeydi. Filmin kadrosunda Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Metin Akpınar gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Sinemadaki ilk başrol deneyimi ise "hocam" diye adlettiği yönetmen Mehmet Güreli’nin Gölge filmi oldu. Birçok dizi ve sinema projesinde rol alan oyuncu, Irak’lı ünlü yönetmen Hiner Saleem’in Dar Elbise (Tight Dress)filminde ve yönetmenliğini Görkem Yeltan'ın yaptığı Yemekteydik Ve Karar Verdim filminde de rol aldı. 2015 yılında FOX TV’de ekrana gelen Adı Mutluluk TV dizisinin ardından, oyunculuğa 2016 yılında Bodrum Masalı adlı TV dizisiyle Kanal D ekranlarında devam etmiştir.

İshak Paşa



Mehmed’in babası Murat Hanın diğer veziri... Mehmed’in tahta çıkmasıyla devletteki otoritesini, belki vezirliğini, belki kellesini kaybetmekten korkacaktır İshak Paşa. Bu yüzden, taht oyunlarında büyük riskler alacak ve kaybeden tarafta olmamak için her daim fırsat gözleyecektir. Mehmed’in onu da Çandarlı Halil Paşa ile birlikte baba yadigârı görmesinden ve vezirlik makamında tutmasından sonra bile içi rahat etmeyecektir.





BURAK TAMDOĞAN

3 Mart 1971 tarihinde Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında O.D.T.Ü Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı.Oyuncu son olarak Star TV'de yayınlanan Göç Zamanı dizisinde Bilal karakterini canlandırmıştır.



Şahabettin Paşa



Zağanos Paşa ile birlikte Mehmed’in Lala Paşası... Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan birisi... Konstantinapolis’in fethi için, Osmanlı’nın tarihinde görülmemiş bir bütçe çalışması yapacak ve fethi mümkün kılan isimlerden birisi olacaktır. Ama hadımağalığından vezirliğe kadar yükselmesini sağlayan zekası, mazide kalmış bir aşkın batağına saplanan yüreğini kurtarmaya derman olmayacaktır. İlk gençlik yıllarında aşkı için ödediği bedel, yıllar sonra onu yeniden esir alacaktır.





LEYLA TANLAR

Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997'de İstanbul'da doğdu.

IMI Italyan Lisesi'nden mezun oldu. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitimine devam eden Leyla Tanlar, Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldıktan sonra profesyonel kariyerine 2014 yılında 'Paramparca' dizisinde 'Cansu' karakterini canlandırarak başladı.

University of California At Los Angeles'ta (UCLA) oyunculuk workshoplarına katıldı.

Gelişim Üniversitesi'nden 'En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü'nü alan Leyla Tanlar son olarak “Fatih” dizisinde “Melike” karakterini canlandırmaktadır.

Esleme



Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızıdır. İçinde kötülük barındırmayan, temiz yürekli bir kızdır. Korkut adında bir yeniçeriye aşık olmasıyla aşkın ne menem bir duygu olduğunu fark edecek ve saf yüreği zamanla yangın yerine dönecektir.









MERT YAZICIOĞLU

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kendinden 5 yaş büyük abisi vardır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da aldıktan sonra, Üniversite sınavına girerek, Aydın Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Tesadüf eseri arkadaşının oynadığı bir dizi setine giderek, orada oyuncu Can Sipahi ile tanışmıştır. Mert Yazıcıoğlu’nun Can Sipahi ile tanışmasıyla hayatı tamamen değişir. Fox TV’ de yayınlanan Karagül adlı dizinin asi genci Baran Şamverdi olarak tanınan oyuncu, Baran’ın yengesini canlandıran Özlem karakteri ile yani Hilal Altınbilek ile aşk yaşamışlardı.

Korkut

Sıradan bir Yeniçeri askeriyken Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın kızı Esleme’ye aşık olmasıyla hayatı tepetaklak olacaktır. Artık onun için savaş, yalnızca muharebelerde kılıç sallamak değil, aşkı için her türlü zorluğa göğüs germek olacaktır.