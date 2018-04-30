Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanında Konstantiniyye harekatı başlıyor
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yayınlanan 6. bölüm final fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan final bölümünde kardeşi Demetrios'un rehin alınmasına karşı Bizans İmparatoru Konstantinos, Orhan kozunu kullanıyor. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı.
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölüm final fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bizans İmparatorluğu, Mehmed'e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin final bölümü fragmanı.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Demetrios’un rehin alınması sonrası Konstantinos, bildik Bizans oyunlarıyla Sultan Mehmed’i alt edebileceğini düşünerek yeni bir oyun kurar ve Karamanoğlu’nun Osmanlı topraklarını işgal etmesini sağlar. Yeniden oyuncağı haline gelen Orhan ile de Sultan Mehmed’i iyice köşeye sıkıştıracağını düşünür. Oysa Konstantinos, Sultan Mehmed’in her şeyden haberdar olduğunu bilmez. Bilmez ki onlar küçük oyunların peşindeyken kılıçlar bilenmekte, toplar dökülmekte, kadırgalar bir bir suya inmektedir. Bilmez ki saflar sıklaştırılmakta, imanlar tazelenmekte, Edirne’den göğe yükselen ezan sesleri çoktan Ayasofya’nın kubbelerinde yankılanmaktadır. Ve bilmez ki Konstantiniyye elbet feth olunacaktır ve onu fethedecek o güzel kumandan, babasına verdiği sözü tutacak, Osmanlı’yı bir cihan devleti haline getirecektir.
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