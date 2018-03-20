Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanında Sultan Mehmed Han savaş planlıyor
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam edecek. Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde aksiyon dolu anlar yer aldı. Dizi bitiminin hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mehmed, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi? İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı.
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor! İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı.
İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.
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