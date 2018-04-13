Masum Değiliz dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?
Masum Değiliz dizisi bitti mi sorusu dizinin takipçileri tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. ATV ekranlarında 31 Mart Cumartesi günü yayınlanmaya başlayan dizi reytinglerde dibe çakıldı ve kanal tarafından dizi yayın akışından çıkarıldı. Peki, Masum Değiliz dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?
Masum Değiliz dizisi bu hafta neden yok sorusu birçok dizisever tarafından sorulmaya başlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası’nın paylaştıkları dizi Masum Değiliz, kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Masum Değiliz dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok? İşte detaylar.
MASUM DEĞİLİZ DİZİSİ BİTTİ Mİ?
Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu, ve İlke Yeşilay’ın yazdığı, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası’nın paylaştıkları dizi ilk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelmişti. Dizinin ilk bölümü reytinglerde 20. sırada yer almış, 2. bölümünde ise 1 reyting oranın da altına düşerek 40. olabilmişti. ATV yönetimi diziyi 3. bölümü bile ekrana gelmeden yayından kaldırdı. Bu hafta dizinin yerine Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü ekrana gelecek.
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