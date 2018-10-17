MasterChef’ten Survivor 2019'a transfer: Murat Özdemir kimdir?
Survivor 2019 sezonu için geri sayım sürerken şaşırtıcı bir haber geldi. İddiaya göre, Yemekteyiz yarışmasından kovulduktan sonra MasterChef’e katılan ve ilginç tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren Murat Özdemir, Survivor 2019'un ilk yarışmacısı oldu. Peki, Murat Özdemir kimdir?
Survivor Türkiye-Yunanistan’da yarışacağı iddia edilen Murat Özdemir, MasterChef programındaki tavırları nedeniyle Ütopya yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk’ e benzetiliyordu. İlk olarak Yemekteyiz programıyla tanınan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu.
Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyeleri ve takım arkadaşlarını kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.
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