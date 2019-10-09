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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

MasterChef'ten kim elendi? MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

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MasterChef'ten kim elendi? MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 27. bölümünde, Misi Köyü'ne konuk olan yarışmacılar dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşadı. Bu haftayı da garantilemek için kırmızı ve mavi takımın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele ettiği gecede, en başarısız yemek performansını sergileyen bir isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinin talimatıyla mutfağa giren yarışmacılar galibiyet için mücadele etti. Yarışmanın 9 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden takımdan 2 yarışmacı daha eleme potasına girdi. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar oyunlarına konuk oldukları Bursa'nın Misi Köyü'nde devam etti. Yarışmanın organik yarış kontepti ile ekranlara gelen bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takımdan 2 isim eleme potasına girdi.Öte yandan oylama sonrası Murat ve Rıfat arasında sözlü tartışma yaşandı. Polemiğe giren ikili stüdyoda gergin anların ortaya çıkmasına neden oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı. Batuhan eleme potasına Murat'ı gönderdi. Diğer eleme adayı ise yapılan oylama sonrası Yasin oldu.

MasterChef'in bir önceki bölümünde Açelya ve Faruk Batuhan eleme potasına giren isimler olmuştu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

4 yarışmacı arasından yarışmaya veda eden isim gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanacak.

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