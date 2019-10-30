MasterChef'ten kim elendi? Dokunulmazlık oyununda eşitlik bozulmadı!
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 39. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu almak için birbirleri ile mücadele etti. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan 2 isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, merak edilenler.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 30 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kaptanlık yarışında ceza alarak 2 ismin eleme potasına girmesiyle, bu hafta 6 isim arasında eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda ise iki takım arasında eşitlik yaşandı. Eşitlik bozulmayınca kazanan takımı şefler belirledi. Peki, MasterChef Türkiye'den bu hafta kim gitti? İşte, 39. bölümde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Oyun sonrası tadım bölümünde Yasin ve Eda arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Eda'ya "benimle muhatap olma" diyen Yasin tansiyonu yükseltti.
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda bu hafta kırmızı ve mavi takım arasında eşitlik sağlandı. Eşitlik bozulmayınca şefler dokunulmazlık oyununun kazananını belirledi. Yarışmada bu hafta mavi takım oyunu kazandı.
Birseysel dokunulmazlığı ise Batuhan kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak Batuhan Suna'nın adını söyledi. Diğer isim ise oylamanın ardından belli olacak.
MasterChef'İn önceki bölümlerinde Alican, Ekin, Rıfat ve Eda eleme adayı olmuştu.
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