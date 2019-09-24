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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

MasterChef'ten bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

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MasterChef'ten bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin salı akşamı ekranlara gelen 19. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık ödülü için mavi ve kırmızı takım, şeflerin verdiği menüyü hazırlamak için mutfakta zorlu mücadele verdi. Gecenin sonunda ise bir kişi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye, 24 Eylül Salı akşamı 19. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef'in önceki bölümünde, kırmızı takım birinci dokunulmazlık ödülünü kazanmış, Güzide ve Faruk Batuhan, eleme potasına girmişti. Yeni bölümde ise ikinci kez dokunulmazlık oyunu oynandı ve yaptığı tabaklardan en az puanı alan takım dokunulmazlığı kaybetti. İşte, MasterChef'in 19. bölümünde yaşananlar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım sokak lezzetlerini yapmak için mutfağa girdi. Yarışmacılar, kısa sürede midye dolma, balık ekmek, halka tatlısı gibi yemekleri kısıtlı süre içerisinde hazırladı.

MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlığı yine kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları ise, bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı ikinci defa Rıfat kazandı.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Dokunulmazlığı üst üste kazanan Rıfat bu kez eleme potasına Müge'yi gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan diğer yarışmacı ise Batuhan oldu. Böylece F. Batuhan, Batuhan, Müge ve Güzide eleme adayları olarak belirlendi.
Elenecek olan yarışmacı gecenin sonunda belli olacak.

 

 

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