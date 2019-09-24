MasterChef'ten bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin salı akşamı ekranlara gelen 19. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık ödülü için mavi ve kırmızı takım, şeflerin verdiği menüyü hazırlamak için mutfakta zorlu mücadele verdi. Gecenin sonunda ise bir kişi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef Türkiye, 24 Eylül Salı akşamı 19. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef'in önceki bölümünde, kırmızı takım birinci dokunulmazlık ödülünü kazanmış, Güzide ve Faruk Batuhan, eleme potasına girmişti. Yeni bölümde ise ikinci kez dokunulmazlık oyunu oynandı ve yaptığı tabaklardan en az puanı alan takım dokunulmazlığı kaybetti. İşte, MasterChef'in 19. bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım sokak lezzetlerini yapmak için mutfağa girdi. Yarışmacılar, kısa sürede midye dolma, balık ekmek, halka tatlısı gibi yemekleri kısıtlı süre içerisinde hazırladı.
MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlığı yine kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları ise, bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı ikinci defa Rıfat kazandı.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Dokunulmazlığı üst üste kazanan Rıfat bu kez eleme potasına Müge'yi gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan diğer yarışmacı ise Batuhan oldu. Böylece F. Batuhan, Batuhan, Müge ve Güzide eleme adayları olarak belirlendi.
Elenecek olan yarışmacı gecenin sonunda belli olacak.
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