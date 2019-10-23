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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 23:42, Son Güncelleme:

MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım

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MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 35. bölümünde, eleme heyecanı yaşandı. Yeni bölümde Gebze e-ticaret operasyon merkezi çalışanlarını ziyaret eden MasterChef yarışmacıları, dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Gecenin sonunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan iki yarışmacı ise eleme adayı oldu. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 23 Ekim Çarşamba akşamı 35. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef yarışmacıları yeni bölümde, e-ticaret operasyon merkezi çalışanlarına konuk oldu. Çalışanlar, her iki takımın da yaptığı yemekleri tadarak yarışmacıların tabaklarına oy verdi. MasterChef'in ilerleyen dakikalarında ise dokunulmazlığı kaybeden takımdan  2 yarışmacı daha eleme potasında girdi. Peki, MasterChef'ten hangi yarışmacı elendi? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım, bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet yaşandı. Oynanan takım oyunu sonrası Suna ve Kıvanç arasında yemek tartışması başladı.İkili arasında gerçekleşen tartışma stüdyoya gerginliğe neden oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları ise, bir kez daha bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu için kırmızı takım yeniden mutfağa girdi. Dakikalar ile yarışan kırmızı takım yarışmacılarından Eda bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Eda, eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini yazdı. 4. eleme adayı ise, yapılan oylamanın ardından Batuhan oldu. 

MasterChef Türkiye'nin önceki bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa, Faruk Batuhan'ı eleme potasına göndermişti. Diğer eleme adayı ise Alican olmuştu.

MasterChef'ten elenen isim gecenin ilerleyen dakikalarında belli olacak.

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