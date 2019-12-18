MasterChef'te ödülü kim kazandı? 18 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 18 Aralık Çarşamba akşamı 70. yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in son bölümünde programa veda eden eski yarışmacılar stüdyoya konuk oldu. Yarışmacılarla beraber yemek yapan eski yarışmacılar, anılarını da tazeledi. Gecenin sonunda ise en kötü yemeği yapan bir isim eleme potasına girdi. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar 10 bin liralık ödül için nefes kesen bir oyunda mücadele verdi. Cheddarlı bonfile dürüm, baharatlı patates kızartması, kaşarlı köfte, piyaz, cordon bleu, pancarlı patates püresinden oluşan menüyü en iyi yapan isim ödülü kazandı. Şeflerin tadımı sonrası, Alican ve Yekaterika ikilisi ödül oyununu almaya hak kazandı.

HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oynanan ödül oyunu sonrası MasterChef yarışmacıları eleme oyununda fener balığı yapmak için mücadele verdi. En iyi balığı yaparak birinci olan isim Cemre oldu. Haftanın üçüncü eleme adayı gecenin ilerleyen dakikalarında belli olacak.

ELEME POTASINA KİMLER GİRMİŞTİ?

MasterChef'in önceki bölümlerinde eleme potasına giren isimler belli oldu. Bu hafta en başarısız yemeği yaparak eleme potasına giren isimler Alican ve Batuhan olarak açıklanmıştı.