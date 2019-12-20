MasterChef'te O Ses Türkiye sürprizi! MasterChef'in son bölümünde ödülü kim kazandı?

TV ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 19 Aralık Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in son bölümünde yeşillik tahmini, dondurma tadımı gibi soru cevap oyunları oynandı. Öte yandan Türkiye'nin önemli şeflerinden olan İsmet Şef yarışmacılara özel yemekler hazırladı. Peki, MasterChef MasterClass ödülünü kim aldı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştı. Şeflerden özel dersler alma şansı bulan yarışmacılar MasterClass'ta soru cevap oyununu ile İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını tahmin etmeye çalıştı. Yarışmacılar sonraki turda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmak için tahmin yürüttü. Üçüncü etapta ise yarışmacılar şeflerin gösterdikleri yeşillikleri tahmin etti.

Oynanan oyun sonrası sorulara doğru cevaplar veren isim Cemre oldu. Cemre bu haftanın MasterClass ödülünü almaya hak kazandı.

Danilo Şef ve Mehmet Şef ödül oyununda yarışmacılara hediyeler dağıttı.

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN?

MasterChef'te bir hafta oyunca yapılan yarışmalar sonrası Alican, Batuhan ve son olarak Ekin eleme adayı olmuştu. MasterChef'te haftanın elemesi 20 Aralık Cuma akşamı yapılacak.