MasterChef'te Masterclass ödülünü kim aldı? 5 Aralık MasterChef'te kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 5 Aralık Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar balık yaparak beş farklı teknik öğrendi. Şeflerin eğitimini en iyi şekilde öğrenen bir yarışmacı ödülü almaya hak kazandı. Peki, MasterChef'in son bölümünde para ödülünü kim kazandı?

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı. Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim Alican oldu. Alican 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef'te büyük final öncesi eleme heyecanı da giderek arttı. MasterChef izleyenleri bu hafta eleme potasına giren Cemre, Yasin ya da cuma günü belirlenecek olan bir isimden hangisinin yarışmaya veda edeceğini sorguluyor.

MasterChef Türkiye'de eleme 6 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek. Haftanın elenen ismi cuma günü yanıt bulacak.