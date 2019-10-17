MasterChef'te MasterClass ödül oyununu kim kazandı? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 32. bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. MasterChef'in son bölümünde yaşanan eleme sonrası, ilginç tatlılar yapan ve en iyi yemeği hazırlamaya çalışan yarışmacılardan biri, bin TL değerindeki para ödülü kazandı. Peki, MasterChef'te MasterClass ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Ödül kimin oldu? İşte, merak edilenler.
MasterChef Türkiye'nin 17 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen 32. bölümünde MasterClass eğitiminde yarışmacılar ter döktü. MasterClass finalinin yaşandığı bölümde, Somer Şef'in verdiği menü kapsamında mutfağa giren yarışmacılar, ödülü alabilmek için dakikalarla yarıştı. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin MasterClass ödülünde Batuhan ve Yekaterina arasında zorlu bir mücadele geçti. İki yarışmacı arasında en iyi eti pişiren yarışmacı Yekaterina oldu. Böylece yarışmacı bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?
Yarışmanın son bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olarak jüri üyelerinin karşısına çıktı. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptılar. Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, "Hünkar Beğendi" yaptı. Yemeği en az beğenilen Yekaterina, MasterChef Türkiye macerasını tamamladı.
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