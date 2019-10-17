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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

MasterChef'te MasterClass ödül oyununu kim kazandı? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı?

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MasterChef'te MasterClass ödül oyununu kim kazandı? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 32. bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. MasterChef'in son bölümünde yaşanan eleme sonrası, ilginç tatlılar yapan ve en iyi yemeği hazırlamaya çalışan yarışmacılardan biri, bin TL değerindeki para ödülü kazandı. Peki, MasterChef'te MasterClass ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Ödül kimin oldu? İşte, merak edilenler.

MasterChef Türkiye'nin 17 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen 32. bölümünde MasterClass eğitiminde yarışmacılar ter döktü. MasterClass finalinin yaşandığı bölümde, Somer Şef'in verdiği menü kapsamında mutfağa giren yarışmacılar, ödülü alabilmek için dakikalarla yarıştı. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin MasterClass ödülünde Batuhan ve Yekaterina arasında zorlu bir mücadele geçti. İki yarışmacı arasında en iyi eti pişiren yarışmacı Yekaterina oldu. Böylece yarışmacı bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?

Yarışmanın son bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olarak jüri üyelerinin karşısına çıktı. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptılar. Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, "Hünkar Beğendi" yaptı. Yemeği en az beğenilen Yekaterina, MasterChef Türkiye macerasını tamamladı.

 

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