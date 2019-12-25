MasterChef'te kim kaç puan aldı? 24 Aralık MasterChef son bölümde eleme potasına kim gitti?

Büyük finale haftalar kala rekabetin yükseldiği MasterChef Türkiye 24 Aralık Salı akşamı 74. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Güzide, Cemre ve Alican eleme potasına girmemek için 3 farklı yemek yaptı. Yarışmacıların yaptıkları yemeklere 10 puan üzerinden not veren şefler haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, finalistlerden bu hafta kim eleme potasına girdi? Günün birincisi kim oldu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

EN DÜŞÜK PUANI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de final haftasının ikinci gününde 3 yarışmacı Somer şefin hünkar beğendiği uyarlaması yemeğini bir saat içinde yapmaya çalıştı. Güzide, Cemre ve Alican kısa süre içinde hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. İlk oyun sonrası Alican 20 Güzide 19, Cemre 16 puan aldı.

Yarışmacılar ikinci oyunda sarımsakla bir yemek yapmak için mutfağa girdi. Yemeklerin tadına bakan şefler puanlarını verdi. 2. oyun sonrası toplamda Alican 38, Cemre 37, Güzide 36 puan aldı.

Üçüncü puanlamada ise toplamda Güzide 54 puan, Alican 52 puan, Cemre 54 puan aldı. Günün en düşük puanını alan Alican haftanın 2. eleme adayı oldu.

Yarışmanın son bölümünde Ekin haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN?

MasterChef'te perşembe akşamı Güzide ve Cemre eleme oyununda karşı karşıya gelecek. 2 yarışmacı da en fazla puanı almaya çalışacak. Eleme oyunundan sonra MasterChef'e veda eden isim 26 Aralık akşamı belli olacak.