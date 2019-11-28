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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

MasterChef'te eleme günü değişti: Eleme ne zaman, MasterChef eleme adayları kimler?

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MasterChef'te eleme günü değişti: Eleme ne zaman, MasterChef eleme adayları kimler?

Tüm eleme adaylarının belirlendiği MasterChef’in bu haftaki eleme gününde değişiklik yaşandı. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın dört günü yayınlanan MasterChef'in eleme günü ertelendi. Peki, MasterChef'te eleme ne zaman yapılacak? Bu haftaki MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef 27 Kasım Çarşamba günü 55. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef’te her hafta bir kişi eksiliyor. Yarışmanın bu haftaki eleme adayları haftanın üçüncü bölümünde netlik kazandı. Yemek yarışmasında elemeler Perşembe günleri yapılıyor. Ancak bu hafta durum değişti. MasterChef’in eleme dünü değiştirildi. Peki, Peki, MasterChef'te eleme ne zaman yapılacak? Bu haftaki MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef’in her zamanki eleme gününde MasterClass, 29 Kasım Cuma günü ise eleme heyecanı yaşanacak. Peki, bu haftaki eleme adayları kimler, hatırlayalım. İşte, eleme gününü değiştirerek izleyicilerinin heyecanını arttıran MasterChef’in son bölümünde yaşananlar, eleme adayları…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 55. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi vardı. Bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet vardı. Galip olacak takımın belirlenmesi için yarışmacılar ellerindeki malzemelerle yeniden bir mantı yaptı, takımlara 15 dakika süre verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi vermek zorunda kaldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA BEKLENMEDİK SONUÇ

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık ödülü sonucunda ise herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Sonuçta ise kimsenin beklenmedi bir sonuç ortaya çıktı. Trabzon hurması ve kestane ile hünerlerini göstermeye çalışan yarışmacılar sınıfta kaldı. Eleme potasına girmek istemeyen, bireysel dokunulmazlık için yarışan adaylar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Fakat şefler tarafından yenilen yemeklerin hiç biri beğenilmedi. Bu yüzden tüm yarışmacılar eleme potasına kalmış oldu.

 

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