MasterChef'te eleme günü değişti: Eleme ne zaman, MasterChef eleme adayları kimler?
Tüm eleme adaylarının belirlendiği MasterChef’in bu haftaki eleme gününde değişiklik yaşandı. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın dört günü yayınlanan MasterChef'in eleme günü ertelendi. Peki, MasterChef'te eleme ne zaman yapılacak? Bu haftaki MasterChef eleme adayları kimler?
MasterChef 27 Kasım Çarşamba günü 55. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef’te her hafta bir kişi eksiliyor. Yarışmanın bu haftaki eleme adayları haftanın üçüncü bölümünde netlik kazandı. Yemek yarışmasında elemeler Perşembe günleri yapılıyor. Ancak bu hafta durum değişti. MasterChef’in eleme dünü değiştirildi. Peki, Peki, MasterChef'te eleme ne zaman yapılacak? Bu haftaki MasterChef eleme adayları kimler?
MasterChef’in her zamanki eleme gününde MasterClass, 29 Kasım Cuma günü ise eleme heyecanı yaşanacak. Peki, bu haftaki eleme adayları kimler, hatırlayalım. İşte, eleme gününü değiştirerek izleyicilerinin heyecanını arttıran MasterChef’in son bölümünde yaşananlar, eleme adayları…
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 55. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi vardı. Bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet vardı. Galip olacak takımın belirlenmesi için yarışmacılar ellerindeki malzemelerle yeniden bir mantı yaptı, takımlara 15 dakika süre verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi vermek zorunda kaldı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA BEKLENMEDİK SONUÇ
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık ödülü sonucunda ise herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Sonuçta ise kimsenin beklenmedi bir sonuç ortaya çıktı. Trabzon hurması ve kestane ile hünerlerini göstermeye çalışan yarışmacılar sınıfta kaldı. Eleme potasına girmek istemeyen, bireysel dokunulmazlık için yarışan adaylar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Fakat şefler tarafından yenilen yemeklerin hiç biri beğenilmedi. Bu yüzden tüm yarışmacılar eleme potasına kalmış oldu.
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