MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'in ekranlara gelen 22. bölümünde kırmızı ve mavi takım bir kez daha eleme potasına girmemek adında dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki isim eleme adayı olarak belirlendi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye 30 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde yaşanan kaptanlık oyunu sonrası dokunulmazlık heyecanı için bir kez daha mücadele yaşandı. Yarışmacılar kapama pilav, etli ekmek, çılbır, bamya çorbası için mutfağa girdi. Gecenin sonunda ise dokunulmazlığı kaybeden takım bir kez daha mutfakta dakikalarla yarıştı.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı kazanıp eleme potasından kurtulmak için mücadele etti. MasterChef'in bu haftaki yeni bölümünde mavi takım en iyi yemeği yaparak haftanın birinci dokunulmazlık ödülünü aldı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kırmızı takım dokunulmazlığı kaybettiği için bu hafta eleme potasına giren ilk isimler kırmızı takımdan seçilecek.
Bu hafta MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Ekin kazandı. Ekin eleme adayı olarak Eda'yı söyledi. İkinci eleme adayı ise oylama sonucu belli olacak.
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