MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye salı akşamı 30. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yapılan puanlama sonrası en başarısız yemeği yapan bir takım dokunulmazlığı kaybederek eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Tebessüm Kahvesi'ne konuk olan yarışmacılar, bir hafta daha MasterChef'te kalmak için mücadele etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dakikalar içerisinde şeflerin istediği menüyü hazırlamaya çalıştı. Öte yandan mavi takım yarışmacıları oyun alanında gerilim yaşadı. İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 30. bölümünde yarışmacılar Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadına bakan Tebessüm Kahvesi çalışanları tadım bölümünün ardından oylama yaptı. MasterChef'te bu hafta kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.
MEHMET ŞEF'TEN SERT UYARI
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Mehmet Şef yarışmacıları disiplin konusunda sert bir dille uyardı. Mehmet Şef özellikle mavi takım yarışmacıları arasında gerginlik sonrası açıklama yaptı. Yarışmacılara oldukça sinirlenen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, "Disiplinsizlik had safhadaydı. Şartlar ne olursa olsun disiplinden taviz vermemiz söz konusu değil. Takımlarda lakaytlık var. Kuralları dinlemeyecekseniz yarışmanın sonunda ağlamayacaksınız. Bundan sonra takımların disiplini kaptanlara aittir." dedi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oylaması yapılan dokunulmazlık oyununun ardından mavi takım yarışmacılar bir kez daha mutfağa girdi. MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu bu hafta Batuhan kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, 1. eleme adayı olarak Güzide'nin ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonrası belli olacak.
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