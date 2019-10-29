MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim özel yayınında dokunulmazlık heyecanı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim özel yayınında dokunulmazlık heyecanı!
GeriTelevizyon MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim özel yayınında dokunulmazlık heyecanı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
29.10.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim özel yayınında dokunulmazlık heyecanı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim özel yayınında dokunulmazlık heyecanı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 38. bölümünde yarışmacılar gazilere konuk oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapan yarışmacılar, dokunulmazlık ve eleme heyecanı için mücadele etti. Kırmızı veya mavi takımdan en başarısız yemeği yapan 2 isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, merak edilenler.

İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, yarışmacılar Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yaptı. Kuru fasulye, pilav, karnıyarık, enginar ve höşmerim tatlısı için mutfakta yarışan takımlar bu haftayı da garantilemek için kıyasıya mücadle etti. İşte, MasterChef'İn son bölümünde yaşananlar.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 38. bölümünde, yarışmacılar gazilerden puan almak için mücadele etti. Şeflerin istedikleri menüyü dakikalar içinde yetiştirmeye çalışan yarışmacılar hazırladıkları yemekleri gazilerin beğenisine sundu. MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyununu büyük farkla kırmızı takım kazandı. 4'e 8 üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı alan kırmızı takım elemeye gitmekten kurtuldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası eleme heyecanı başladı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı bu hafta Cemre kazandı. Cemre eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Eleme potasında yarışacak olan 2. isim gecenin sonunda belli olacak.

BU HAFTA 6 İSİM ELEME POTASINDA YARIŞACAK

MasterChef'in son bölümündeki kaptanlık yarışında kurabiyeyi yetiştiremeyen yarışmacılar ceza olarak eleme oyunu oynamışlardı. Eleme oyununda Alican ve Ekin bu hafta eleme potasına giren isimler olmuştu. Yarışmanın yeni bölümü ve sonraki bölümünde 4 yarışmacı daha eleme potasına girecek. Böylece bu hafta eleme yarışı 6 isim arasında geçecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle