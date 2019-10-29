MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim özel yayınında dokunulmazlık heyecanı!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 38. bölümünde yarışmacılar gazilere konuk oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapan yarışmacılar, dokunulmazlık ve eleme heyecanı için mücadele etti. Kırmızı veya mavi takımdan en başarısız yemeği yapan 2 isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, merak edilenler.
İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, yarışmacılar Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yaptı. Kuru fasulye, pilav, karnıyarık, enginar ve höşmerim tatlısı için mutfakta yarışan takımlar bu haftayı da garantilemek için kıyasıya mücadle etti. İşte, MasterChef'İn son bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 38. bölümünde, yarışmacılar gazilerden puan almak için mücadele etti. Şeflerin istedikleri menüyü dakikalar içinde yetiştirmeye çalışan yarışmacılar hazırladıkları yemekleri gazilerin beğenisine sundu. MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyununu büyük farkla kırmızı takım kazandı. 4'e 8 üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı alan kırmızı takım elemeye gitmekten kurtuldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası eleme heyecanı başladı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı bu hafta Cemre kazandı. Cemre eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Eleme potasında yarışacak olan 2. isim gecenin sonunda belli olacak.
BU HAFTA 6 İSİM ELEME POTASINDA YARIŞACAK
MasterChef'in son bölümündeki kaptanlık yarışında kurabiyeyi yetiştiremeyen yarışmacılar ceza olarak eleme oyunu oynamışlardı. Eleme oyununda Alican ve Ekin bu hafta eleme potasına giren isimler olmuştu. Yarışmanın yeni bölümü ve sonraki bölümünde 4 yarışmacı daha eleme potasına girecek. Böylece bu hafta eleme yarışı 6 isim arasında geçecek.
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