MasterChef'te büyük ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne zaman belli olacak?

Ağustos ayında yeni sezonu başlayan MasterChef Türkiye 2019'un bitmesine kısa süre kala, şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. En iyi yemeği yaparak Türkiye'nin MasterChef'inin belirleneceği yarışmada bir isim şampiyon olarak büyük ödülü almaya hak kazanacak. Sevilen yarışmada final haftasında yarışan Güzide, Alican, Cemre ya da Ekin yarışmanın birincisi olacak. Peki, MasterChef finali ne zaman? İşte, detaylar.

MASTERHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

MasterChef'te büyük ödül geçen sezon 100 bin TL'yidi. Bu sezon da birinci olan ismin 100 bin TL alması bekleniyor.

Öte yandan şefler geçmiş bölümlerde Türkiye'nin MasterChef'i olan şampiyona bu yıl birincilik kupasının verileceği açıkladı.

MASTERCHEF BİRİNCİSİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Son 4 yarışmacı rekabetine devam ederken final tarihi de giderek yaklaşmaya başladı. Son 2'ye kalan yarışmacılar finalde mücadele edecek, şampiyon belirlenecek. MasterChef finali için açıklama gelmedi ancak yarışmada 4 kişi kalması nedeniyle büyük finalin en geç 2 hafta içerisinde yapılması bekleniyor.