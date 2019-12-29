MasterChef'te büyük ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar kazanacak?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te final günü geldi çattı. Büyük ödülü alabilmek için kıyasıya yarışacak yarışmacılardan birinci olanının ne kadar ödül alacağı yarışmanın takipçilerince merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

MasterChef'te büyük ödül geçen sezon 100 bin TL'ydi. Bu sezon da birinci olan isme son model lüks bir araç verilecek.

Öte yandan şefler geçmiş bölümlerde Türkiye'nin MasterChef'i olan şampiyona bu yıl birincilik kupasının verileceği açıkladı.

FİNALDE NELER OLUYOR?

MasterChef Türkiye 78. bölümde finalde Alican ve Cemre karşı karşıya geliyor.

MasterChef finalinde üç oyun oynanacak. İlk oyunda yarışmacılardan başlangıç, ana yemek, tatlıdan oluşan "Uluslararası Menü" istendi.