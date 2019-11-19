MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım (19 Kasım)
MasterChef'in salı akşamı ekranlara gelen son bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık ve eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları yayınlanan 50. bölümde takım oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Gecenin ilerleyen dakikalarında en başarısız yemeği yapan takımdan iki isim eleme potasına gitti. Peki, MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
TV8 ekranlarında haftanın dört günü yayınlanan MasterChef Türkiye, 19 Kasım Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yarışmanın ilk bölümünde takımların belli olmasının ardından, son bölümde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. MasterChef yarışmacıları bu hafta Ankara'da bir AVM'ye konuk olarak tantuni, mini hamburger, goralı krep menüsü ile en iyi yemeği yapmak için mutfakta zamanla yarıştı. Peki, gecenin sonunda dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Son bölümde eleme adayları kimler oldu? İşte, MasterChef'in 50. bölümünde yaşananlar.
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 50. bölümünde Ankara'da AVM'ye konuk olan yarışmacılar, eleme potasından kurtulmak için mücadele verdi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları AVM'de yemek pişirerek zorlu anlar yaşadı. Yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadına bakan vatandaşlar, oylama bölümüne geçti. En fazla puanı alan takımı MasterChef şefleri açıkladı.
MasterChef'in 19 Kasım tarihinde, en fazla oyu alarak haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takım yarışmacıları bu kez eleme oyunu için mutfağa girdi. MasterChef'in son bölümünde bireysel dokunulmazlığı Cemre kazandı.
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, haftanın ilk eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. 2. eleme adayı ise yapılan oylama sonrası belli olacak.
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