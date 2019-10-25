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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

MasterChef Yasin'in Kısmetse Olur görüntüleri şaşırttı!

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MasterChef Yasin'in Kısmetse Olur görüntüleri şaşırttı!

MasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz, eski bir görüntüsüyle gündeme geldi. Kanal D ekranlarından sevilen yarışması Kısmetse Olur'a damat adayı olarak katıldığı öğrenilen MasterChef Yasin, konuşma tarzı ile şaşırttı. İşte, MasterChef Yasin'in o görüntüleri

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur yarışmasındaki görüntüleriyle şaşırttı. MasterChef ve Yemekteyiz isimli yarışma programlarında sergilediği tavırlarla göz önünde bulunan Yasin'in, Kısmetse Olur yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı. Survivor yarışmasında ünlenen Taner Tolga Tarlacı ile aynı evi paylaşması dolayısıyla konuşma tarzının ona benzediğini daha önce ifade eden Yasin'in Kısmetse Olur yarışmasındaki aksanı dikkat çekti.

MasterChef Yasin'in Kısmetse Olur görüntüleri şaşırttıMasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz, eski bir görüntüsüyle gündeme geldi. Kanal D ekranlarından sevilen yarışması Kısmetse Olur'a damat adayı olarak katıldığı öğrenilen MasterChef Yasin, konuşma tarzı ile şaşırttı. İşte, MasterChef Yasin'in o görüntüleri
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YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

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