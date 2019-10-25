MasterChef Yasin'in Kısmetse Olur görüntüleri şaşırttı!
MasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz, eski bir görüntüsüyle gündeme geldi. Kanal D ekranlarından sevilen yarışması Kısmetse Olur'a damat adayı olarak katıldığı öğrenilen MasterChef Yasin, konuşma tarzı ile şaşırttı. İşte, MasterChef Yasin'in o görüntüleri
MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur yarışmasındaki görüntüleriyle şaşırttı. MasterChef ve Yemekteyiz isimli yarışma programlarında sergilediği tavırlarla göz önünde bulunan Yasin'in, Kısmetse Olur yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı. Survivor yarışmasında ünlenen Taner Tolga Tarlacı ile aynı evi paylaşması dolayısıyla konuşma tarzının ona benzediğini daha önce ifade eden Yasin'in Kısmetse Olur yarışmasındaki aksanı dikkat çekti.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.
Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
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