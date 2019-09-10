MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kimdir? Rıfat Yurttaş kaç yaşında ve nereli?
Ünlü şeflerin sunumunda ikinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri de Rıfat Yurttaş. Yarışma içinde şefleri ve rakipleriyle girdiği diyaloglarla dikkat çeken Rıfat Yurttaş'ın hayatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kimdir?
MasterChef Türkiye'nin bu sezon yarışmacıları arasında yer alan Rıfat Yurttaş'ın yaşamı ve kariyerine dair pek çok detay merak ediliyor. İşte, MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş hakkında tüm ayrıntılar...
Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.
Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.
Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakültesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.
Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak görev aldı.
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