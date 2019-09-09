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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ünlü şeflerin sunumunda ikinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ikinci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Balık yemekleri yaparak yarışan her iki takım kıyasıya mücadele etti. Bunun yanında bir de bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen 10. bölümünde yarışmacılar yemeklerini İstanbul Boğazı'nda teknede yaptı. Yarışmacılar bu akşam; ızgara deniz levreği, deniz börülcesi, patlıcan salatası, atom, roka salatası ve tahin helvası ile yarıştı. Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

Eleme oyununu kazanan Rıfat'ın kaptanlığındaki mavi takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kırmızı takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar üç adet tavuk yemeği ile yarıştı.

Yarışmanın sonunda kazanan isim Mustafa oldu. Dokunulmazlığı kazanan Mustafa eleme potasına Nalan'ı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Oylama şu saat itibariyle henüz tamamlanmadı ve eleme potasına giden diğer kişi belli olmadı.

HAFTANIN TAKIMLARI

Takım kaptanları bu hafta birlikte yarışacak isimler şöyle;

MAVİ TAKIM: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide

KIRMIZI TAKIM: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustafa

 

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