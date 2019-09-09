MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Ünlü şeflerin sunumunda ikinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ikinci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Balık yemekleri yaparak yarışan her iki takım kıyasıya mücadele etti. Bunun yanında bir de bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen 10. bölümünde yarışmacılar yemeklerini İstanbul Boğazı'nda teknede yaptı. Yarışmacılar bu akşam; ızgara deniz levreği, deniz börülcesi, patlıcan salatası, atom, roka salatası ve tahin helvası ile yarıştı. Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...
Eleme oyununu kazanan Rıfat'ın kaptanlığındaki mavi takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kırmızı takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar üç adet tavuk yemeği ile yarıştı.
Yarışmanın sonunda kazanan isim Mustafa oldu. Dokunulmazlığı kazanan Mustafa eleme potasına Nalan'ı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlenecek.
Oylama şu saat itibariyle henüz tamamlanmadı ve eleme potasına giden diğer kişi belli olmadı.
HAFTANIN TAKIMLARI
Takım kaptanları bu hafta birlikte yarışacak isimler şöyle;
MAVİ TAKIM: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide
KIRMIZI TAKIM: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustafa
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