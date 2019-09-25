MasterChef yarışmasında hangi isim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?
İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı vardı. Eleme potasında yer alan dört yarışmacı, elenmemek için Danilo Şef'in raviolisinden yaptı. Gecenin sonunda elenerek MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?
İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bir eleme haftası daha geride kaldı. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda da kaybeden mavi takımda eleme adayı olan dört yarışmacıdan, MasterChef'e eden isim belli oldu. İşte, MasterChef'ten elenen yarışmacı...
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunununda mavi ve kırmızı takım sokak lezzetlerini yapmak için mutfağa girdi. Yarışmacılar, kısa sürede midye dolma, balık ekmek, halka tatlısı gibi yemekleri kısıtlı süre içerisinde hazırladı.
MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlığı yine kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları ise, bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı ikinci defa Rıfat kazandı.
Dokunulmazlığı üst üste kazanan Rıfat bu kez eleme potasına Müge'yi gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan diğer yarışmacı ise Batuhan oldu.
BU HAFTA KİM ELENDİ?
Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 19. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Faruk Batuhan, Batuhan, Müge ve Güzide eleme potasında yer almıştı.
Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı dünyaca ünlü İtalyan yemeği ravioli yaparak hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Müge Güney oldu.
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