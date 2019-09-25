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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MasterChef yarışmasında hangi isim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

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MasterChef yarışmasında hangi isim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı vardı. Eleme potasında yer alan dört yarışmacı, elenmemek için Danilo Şef'in raviolisinden yaptı. Gecenin sonunda elenerek MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bir eleme haftası daha geride kaldı. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda da kaybeden mavi takımda eleme adayı olan dört yarışmacıdan, MasterChef'e eden isim belli oldu. İşte, MasterChef'ten elenen yarışmacı...

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunununda mavi ve kırmızı takım sokak lezzetlerini yapmak için mutfağa girdi. Yarışmacılar, kısa sürede midye dolma, balık ekmek, halka tatlısı gibi yemekleri kısıtlı süre içerisinde hazırladı.

MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlığı yine kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları ise, bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı ikinci defa Rıfat kazandı.

Dokunulmazlığı üst üste kazanan Rıfat bu kez eleme potasına Müge'yi gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan diğer yarışmacı ise Batuhan oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 19. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Faruk Batuhan, Batuhan, Müge ve Güzide eleme potasında yer almıştı.

Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı dünyaca ünlü İtalyan yemeği ravioli yaparak hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Müge Güney oldu.

 

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