MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de dün akşam neler yaşandı?
Ünlü şefelerin sunumunda ekranlara gelmeye devam eden MasterChef Türkiye'de 6 adayın birden eleme potasında yer alması merakları artırıyor. Tüm gözler dün akşamki elemedeydi ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de dün akşam neler yaşandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşamki 39. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununu almak için birbirleri ile mücadele etti. Öte yandan dokunulmazlık oyununda iki takım arasında eşitlik yaşandı. İşte, MasterChef'in dün akşamki bölümünde yaşananlar...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Oyun sonrası tadım bölümünde Yasin ve Eda arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Eda'ya "benimle muhatap olma" diyen Yasin tansiyonu yükseltti.
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda bu hafta kırmızı ve mavi takım arasında eşitlik sağlandı. Eşitlik bozulmayınca şefler dokunulmazlık oyununun kazananını belirledi. Yarışmada bu hafta mavi takım oyunu kazandı.
Birseysel dokunulmazlığı ise Batuhan kazandı.
İLK DEFA 6 ELEME ADAYI VAR
MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Suna'nın adını söyledi. Suna, eleme adayı olmasının ardından Batuhan'a tepki göstererek yaşlarına boğuldu.
Eleme potasına çıkacak son isim oylamanın ardından belirlendi ve en çok oyu alan Murat eleme adayı oldu.
MasterChef'in önceki bölümlerinde de Alican, Ekin, Rıfat ve Eda eleme adayı olarak belirlenmişti.
ELEME NEDEN YAPILMADI?
MasterChef'te 6 adayın yarışacağı haftanın elemesi bu akşam yapılacak.
Dün akşam yapılması beklene eleme, ilk kez 6 yarışmacının yer alması sebebiyle bu akşama ertelendi. Mehmet Yalçınkaya elemenin yarına bırakılma sebebini yarışmacılara, bu durumu gerekçe göstererek açıkladı.
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