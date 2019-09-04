MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam kim elendi? İşte elenen o isim..
MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam eleme gecesiydi.. Darulaceze'de gerçekleştirilen bu bölümün ardından yarışmacıları eleme heyecanı sardı. İki takım içinde de yaşanan tartışmaların ardından hem mavi hem de kırmızı takımdan iki aday, toplamda dört yarışmacı eleme potasına girdi. Peki MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? İşte elenen o isim..
MasterChef Türkiye yarışmasının dün akşam ki programında Darulaceze Vakfı'nda gerçekleştirildi ve duygu dolu anlara sahne oldu. Yarışmacılar yaptığı yemeklerin ardından sıra oylamaya geldi ve kazanan takım aldıkları oylarla mavi takım oldu. Peki bu sonucun ardından dün akşam MasterChef Türkiye'den ilk elenen isim kim oldu?
MasterChef Türkiye'de Ekin Eylem Ulaş, Eda Karabulut Nayir, Mustafa Aydın ve Onur Dursun eleme adayı olarak belirlendi. Bu dört yarışmacı dokunulmazlıklar ve bireysel dokunulmazlıklar ardından, şeflere son bir tabak hazırlayarak, elenmemek için ter döktüler.
Dün akşam takımlar tarafından eleme potasına seçilen eleme adayları kırmızı takımdan Onur ve Mustafa olurken, maci takımdan Ekin ve Eda eleme potasındaki isimler oldular..
Yarışmanın ilk elenen ismi ise Ekin oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle