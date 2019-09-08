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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.09.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat Yurttaş kimdir?

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat Yurttaş kimdir?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlık oyununu Rıfat kazandı ve mavi takıma kaptan oldu. Bu gelişmenin ardından MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat Yurttaş'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, MasterChef yarışmacısı Rıfat kimdir?

Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.

Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.

Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak görev aldı.

 

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