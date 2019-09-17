MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın kimdir?
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme potasında yer alacak iki isimden biri Mustafa Aydın oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Mustafa, arkadaşlarının verdiği oyların ardından eleme potasına girdi. Bu gelişmenin ardından, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın kimdir?
Yarışmada arkadaşlarıyla girdiği diyalog ve tartışmalarla hatırlanan MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın, bu hafta iki eleme adayından biri oldu. İşte, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın hakkında merak edilen ayrıntılar...
31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var.
Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.
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