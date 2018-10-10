MasterChef Türkiye son bölümde kim elendi?
MasterChef Türkiye’nin 9 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Seslerin zaman zaman yükseldiği ve yarış sırasında kazaların yaşandığı MasterChef Türkiye son bölümünde 4 eleme adayından biri yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye son bölümde kim elendi?
MasterChef Türkiye yepyeni bölümleriyle yeni günlerinde kaldığı yerden devam ediyor. O Ses Türkiye yarışması nedeniyle ekran macerasına pazartesi-salı akşamları devam edecek olan MasterChef Türkiye, dün akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, MasterChef Türkiye'de 4 eleme adayından hangisi yarışmaya ve hayallerine veda etti? İşte şeflerin verdiği kritik karar.
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Özlem, Tuğçe, Uğur ve Kerem oldu. Jürinin yaptığı oylama sonucunda Özlem elendi. MasterChef Türkiye yarışmasında ilk eleme turu olan soğan doğrama yarışmasında seçilen fakat ilk 14 ana yarışmacı arasına seçilemeyen Özlem, ikinci bir fırsat yakalayarak mavi takıma dahil olmuştu.
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